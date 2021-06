Skolekolonierne er i fare

Københavns Lærerforenings skolekolonier, som hvert år sender 3000 børn på feriekoloni, mangler personale. De første kolonier er aflyst

Af Gitte Ganderup

I øjeblikket mangler kolonierne, som er Københavns Lærerforenings traditionsrige sommerkolonier, der i mere end 100 år har sendt københavnske skoleelever på kolonier i hele Danmark, personale.

Manglen er så kritisk at der er risiko for at flere må aflyses end de fire som allerede er. Det er første gang i 100 år det sker. Det er tydeligt, at det synes Konsulent og ansvarlig for kolonipersonale Gitte Nemholt som har være kolonileder i 22 år ikke er sjovt.

– Lad mig sige det på den måde, at jeg har valgt at holde mine følelser ud af det. Men jeg har børn med på den koloni, som jeg er leder på, der har været med siden 1. klasse og som nu er med i 10. Der var en med som aldrig havde prøvet af sove ude før. Ved juletid derefter, skrev hendes forældre til mig, at hun havde tegnet sin pakkeliste til den næste koloni allerede. De relationer og de oplevelser som børnene får er helt unikke. Vi har et koncept her som holder gange hunderede, siger hun i telefonens lukkepause.

For der er begyndt at dukke ansøgninger op selvom det stadig ikke er nok.

– Vi mangler særligt de uddannede køkkenpersonale som kan og vil indgå i et ungt team. Det skal også være sjovt for dem, så de er med næste år,

Presset tid

Det er svært at sige hvorfor det er så svært at finde personale. Siden 2018 har det været sværere og sværere.

– Jeg ved ikke om det er os, som ikke har fået fortalt nok on hvor fed en mulighed dette er. Kolonierne er en guldskat som måske ligger for godt gemt. Men der går også rygter om at alle de unge arbejder som podere og tjener kassen på det. Og så er der dem som er begravet i opgaver og eksamener lige nu. De kan slet ikke tænke på hvad de skal lave i sommerferien, fortæller Gitte Nemholt.

Derudover tjener kolonierne til driften af de 29 kolonier ved at leje ud til fritidsklubber, børnehaver og i weekenderne til familiefester. Den indtjening har ikke været der i det seneste år Oveni er en koloni blevet renoveret for 8 millioner kroner.

Skal du med?

Hvis du har overskud til at tænke over sommerferien, søger lærerforeningen både unge som har erfaring med at arbejde med børn i fritiden samt køkkenpersonale som vil indgå i et ungt team og i fællesskabet på kolonien.

Sommerkolonierne er spredt ud over hele skolernes sommerferie og på 29 forskellige kolonier spredt ud over hele Danmark i naturskønne omgivelser. Siden de københavnske lærere i 1899 skabte deres første kolonier, har flere end 300.000 københavnerbørn været på tur i sommerlandet på et af de mange forskelligartede steder, som gennem tiderne har været anvendt til feriekoloni.

I år er der på grund af corona skåret ned på antallet af deltagende børn, så der på alle kolonier kun er 40 pladser pr. koloni. Det har lærerforeningen valgt at gøre for at sikre, at de kan sende børn og voksne forsvarligt afsted, fortæller de på deres hjemmeside.

i fredags manglede der 112 personaler – i dag onsdag er tallet 81. En femte koloni i uge 31 er i risiko for at blive aflyst.

De aflyste er

Lønsømaj

Thorupstrand

Sandsgården

Strandlyst

Læs mere om job og søg på https://kolonierne.dk/job-paa-sommerkoloni/