Sådan sørger København for at Danmark kan følge med i tempoet for den teknologiske revolution i Europa

SPONSORERET INDHOLD; København ligger højt på listen over verdens bedste byer for start-ups. Den danske hovedstad er på 21.pladsen. Der adskillige gode grunde forbundet med at nye tech-virksomheder stortrives i København. Trustpilot, Siteimprove og LogPoint er nogle af de blomstrende teknologiske virksomheder, som er start-ups med dansk oprindelse fra København.

Landets hovedstad har en lang tradition for at investere i de videregående uddannelser, hvor Danmark rangerer i toppen blandt de skandinaviske lande og på andenpladsen i verden, når det kommer til investering i uddannelse. Den danske regering har en afgørende rolle for at fremme uddannelse i landet. København har et robust økosystem og en tradition for teknologiske talenter og dygtige individer. I en verden, som nu drives af softwareudviklere, har København en vigtig og historisk rolle. Nogle af de mest berømte programmeringssprog som fx Pascal, Realm C#, C++ og Unity er alle sammen af dansk oprindelse.

Landet har en stærk digital kultur, og digitaliseringen af forretningerne startede for mange år siden. Danmark har en stærk sektor inden for Fintech og yderst digitaliserede banker, hvor Danske Bank, Nykredit, Accelerace, og Copenhagen Fintech har sammen skabt en stor Fintech accelerator i København.

De offentlige tjenester i landet er også blandt de mest digitaliserede i Europa. Borgere kan klare de fleste ting på nettet uden at skulle tage ned og spilde tid hos kommunen. Det minder meget om underholdning. Der er en massiv vækst på markedet for eSport, og iGaming øgede omsætningen med over 28 % i det første kvartal i år.

Virksomheder som fx Casumo casino online havde en stor positiv indflydelse på den rekordstore omsætning. Casumo følger de seneste nye tendenser inden for tech på iGaming-markedet med alsidige live casino spil, som byder på højteknologisk video og softwareteknologi.

Alle disse påstande bekræftes af e-forvaltningsundersøgelsen af FN, hvor Danmark endte helt på toppen. Danmark er Europas bedste, når det kommer til at organisere forretning, og lige præcis den teknologiske sektor nyder fordele af en historie med beviste resultater. Det københavnske økosystem for start-ups siges at have en værdi på 11 milliarder dollars, og det ligger i top-10 blandt europæiske økosystemer, når der måles finansiering og ydeevne.

Nu vil vi gå videre med at dele nogle tal, som giver et indblik i det start-up-venlige miljø for tech i den danske hovedstad. Byen har 470 millioner dollars i forhold til finansiering i de tidlige stadier. Den gennemsnitlige Serie-A runde for tech start-ups i København ligger på 1,5 millioner dollars, og gennemsnittet for seeding-runden ligger på 458 millioner dollars. Danmark yder en enorm indsats for at tiltrække unge IT-talenter. Den gennemsnitlige årsløn for en softwareingeniør ligger på omkring 420.000 kr., hvilket er langt over det globale gennemsnit.

Et af de områder hvor start-ups I København især udmærker sig er inden for finansiering af de finansielle teknologier. Tradeshift flyttede sit hovedkontor til San Francisco, og har fornyelig indsamlet 240 millioner dollars i serie F-runden. Hele sektoren for Fintech tiltrak 210 millioner dollars i 2019, hvilket var en enorm stigning på mere end 80 millioner dollars i forhold til året før.

Der er andre københavnske tech-virksomheder, som har nydt enorm succes på det seneste. Den danske biotech virksomhed ADCendo fik 62 milioner dollars fra serie-A finansiering til sit antistof lægemiddel til behandling af kræft. Dette var uden tvivl den mest betydelige biotech-investering for virksomheden baseret i København.

Nøie, som har fokus på sundhed og teknologi, fik 12 millioner dollars til sin platform til at forsøge at kategorisere hudfamilier og at forbinde dem, til at finde den perfekte behandling til at tage kampen op med de kroniske hudsygdomme. Platform Tame har flyttet fokus fra at digitalisere offline events til at arbejde med en virtuel platform, og de oplevede en hidtil uset vækst, som blev begrænset med 5,5 millioner dollars fra seeding finansiering.

Startups som Peakon, Plek, LunarWay, Templafy, ViaBill, Planday, Genmab og mange andre, har skabt det perfekte miljø i København til at danne en rig og alsidig tech-scene, og det skyldes især det positive klima for iværksættere samt et uddannelsessystem i høj kvalitet. Der er kommet mange bemærkelsesværdige virksomheder ud af dette robuste økosystem, og der er mange investeringsmuligheder med alt fra Venturekapital, til finansiering fra den danske regering, og Angel-investorer.