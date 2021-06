Sådan klæder du dig på til jagtturen

SPONSORERET INDHOLD: Uanset om du skal på jagt for allerførste gang, eller er rutineret jæger, så er din beklædning væsentlig. Hvis du ikke klæder dig ordentligt på til et par timer i naturen, så kan det blive en kold, våd og ikke mindst skuffende oplevelse. Læs med videre og find ud af, hvordan du bliver klædt godt på til din kommende jagttur.

Bukser fra Härkila med masser af bevægelsesfrihed

Der er ikke noget værre end at bære et par jagtbukser, der strammer og irriterer. Heldigvis tager outdoorbrandet Härkila højde for dette, når de designer tøj til jagt.

Når du kigger efter bukser til jagt, så bør du kigge efter følgende egenskaber:

• Lommer – gerne godt med plads i lommerne til diverse redskaber og udstyr, som du har på dig.

• Masser af stræk for øget bevægelighed.

• Åndbart materiale.

• Let materiale, således at de ikke er tunge at bære rundt på.

Det anerkendte mærke Härkila producerer også en masse andre beklædningsgenstande, som er ideelle til jagt.

Klæd dig efter trelagsprincippet

Når du klæder dig på til jagt, så bør du klæde dig efter trelagsprincippet. Er du ikke helt med på, hvad det betyder? Så får du en gennemgang af lagene her:

• Det inderste lag bør bestå af uld. Det ånder godt, holder på varmen og kan samtidig lede sved væk, hvis du får det for varmt.

• Det midterste lag kan eksempelvis være en uldtrøje eller en fleecejakke. Fælles for disse er, at materialet er let, varmt og åndbart.

• Det yderste lag bør bestå af et materiale, der kan holde dig varm og tør. Derudover er det en klar fordel, at det yderste lag samtidig er slidstærkt.

Ved at klæde dig efter trelagsprincippet, kan du let regulere din krops temperatur ved enten at tage et lag af eller på.