Rasmus Suhr er hveps i næste sæson

Den tidligere Holbæk- og Hillerødspiller, 27-årige Rasmus Suhr, er klar til at tørne ud for hvepsene i næste sæson.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

– Rasmus Suhr bliver en vigtig brik i vores bestræbelser på at vende tilbage til divisionerne. Rasmus er en god, bevægelig offensivspiller med fornuftig fart, som samtidig arbejder hårdt og gør sine medspillere gode. Uden for banen er Rasmus en super fyr, som sammen med rutineret BB-folk som Oskar Tranberg og Kasper Vilfort kommer til at bidrage med “genopbygningen” af et godt omklædningsrum som vi altid har været kendt for i BB, fortæller sportschef Thomas Ibsen

Suhr har i den forgangne sæson spillet 20 kampe og scoret 4 mål for Hillerød.