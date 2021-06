Rækkehusene rejser sig

Rækkehusene i Tingbjerg er ved at blive rejst. Foto: Kaj Bonne

De ombejlede rækkehuse i Tingbjerg, hvoraf de alle syv er solgt, bliver i disse dage rejst

Af Gitte Ganderup

Interessen for at komme i betragtning til at købe et af de første syv rækkehuse i Tingbjerg har været overvældende. 117 ansøgninger er kommet ind og syv familier er blevet godkendt til at købe.

I disse dage rejser rækkehusene sig på Skolesiden.

Fælles for de syv er, at de enten allerede er involveret og engageret i aktiviteter i Tingbjerg eller meget nemt kan komme det.

Rækkehusene opføres i 2 plan mellem 84-118 m2 med 3-4 soveværelser, 2 toiletter, bad og stort køkken-alrum med egen terrasse ud til fælleshaven – og depotrum under trappen.

Udover at køberne har skulle skrive en motiveret ansøgning før de kunne få lov til at købe rækkehus for mindst 2,4 mio.kr. har de også skrevet under på, at hvis de ønsker at sælge deres rækkehus inden der er gået fire år efter købet, skal halvdelen af gevinsten afleveres til en lokal bydelsforening, som står for fælles aktiviteter i området. Det sker for at sikre, at de billige boliger går til folk, der ønsker at bidrage til Tingbjerg og ikke bare ønsker en hurtig gevinst ved videresalg.

Rækkehusene bliver på 84 og 117 kvadratmeter, og prisen var 2,4 mio. kr. for det mindste og 3,25 mio. kr. for det største.