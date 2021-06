Hvis der nikkes ja, udarbejdes der budgetnotat

Af Erik Fisker

I dialog med det almene boligselskab SAB og fodboldklubberne har Københavns Kommune set nærmere på muligheden for at etablere et aktivitetsareal til boldspil på Bellahøj. Planen er at anlægge en kunstgræsbane på 14 x 22 meter samt at opsætte belysning.

Pris ca. 600.000 kr. Hvis politikerne nikker ja til planen, udarbejdes budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2022.