Pilehuset – over og under jorden

Foto: Kaj Bonne

Demenscenter Pilehuset i Bystævneparken giver sine 124 beboere helt særlige muligheder for at mindes og tale om dengang, hverdagen var anderledes

Af Erik Fisker

Hvis de aktuelle planer for Bystævneparken bliver virkelighed skal Pilehuset måske/måske ikke rives ned og det helt særlige miljø for både beboere og personale risikerer at gå tabt. Det gælder specielt indretningen af kælderen, hvor der er indrettet butikker, kro og konditori i blandt andet ”Pilestræde” og ”Dronningens Tværgade”. Men også i boligerne, i opholdsrum og på gangene er der udsmykket med ting, der kan inspirere og vække minder.

– Mange af de ting vi har i Pilehuset, har vi fået fra butikker eller fra andre, som synes det er en god idé, at vi indretter os, så mange af vores borgere kan relatere og mindes til tiden, før de flyttede ind i Pilehuset. Det giver også ofte god anledning til gode samtaler mellem borgerne og personalet og de pårørende, fortæller forstander Charlotte Agger, der har været i Pilehuset i 21 år.

Pilehuset har netop modtaget en række originale naturalistiske og positive tegninger, der har været bragt i forbindelse med noveller i ugeblade, og disse tegninger vil blive sat op i de enkelte boliger. Pilehuset har også en fin samling af ældre filmplakater, der udsmykker væggene, og er skænket af Allerød Biograf.

”Indkøb” i den underjordiske

Kælderen under Pilehuset er sandsynligvis noget helt særligt i hele landet. På gangene er ophængt en lang række kikkasser. Én serie viser tableauer fra kendte eventyr og er lavet af kreativt personale, der har været tilknyttet Pilehuset i en job-ordning. En anden serie viser hverdagssituationer og særlige begivenheder og markeringer, som de fleste oplever gennem livet. Disse er lavet af Charlotte Agger i hendes fritid og danner også grundlag for både samtaler og beundring for det fine arbejde.

Det er dog butikkerne, der dominerer i byen i kældere. Her kan beboerne sammen med en fra personalet gå på ”indkøb” i en lang række butikker og købe ind til sig selv eller afdelingen. Butikkerne virker også som lager for Pilehuset, hvor der ”købes” ind til det daglige behov. For at hente varer skal personalet altid have en beboer med, og der skal ikke betales for varerne. Dette gælder dog ikke, hvis beboeren hos købmanden ”Fru Hansens Kælder” skal købe slik, tobak eller øl.

I Rottehullet i kælderen

Det er også muligt at komme på et rigtigt værtshus. På Rottehullet er der både en veludstyret bar og bardisk samt billard og hyggekroge. Man kan også komme på et klassisk lidt finere konditori, der tilbyder kaffe og kage – og man kan selv vælge hvilket kongeligt kaffestel, man vil bruge.

Blandt butikkerne er også Slagter Olsen, Schous Sæbehus, Husum Foto,

Slikbutikken, en meget stor og velassorteret afdeling af Daells Varehus, Damernes Magasin med gratis genbrugs tøj til både herrer og damer og inventar fra den nu lukkede butik Marie D´issy på Brønshøj Torv. Endelig finder man Reuters Bureau med kontorartikler samt et legetøjsmuseum og et rejsebureau.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA ◄ Tilbage Næste ► Billede 1 af 8 Foto: Kaj Bonne

Demenscenter PilehusetBystævneparken 23-25124 1-værelses boligerForstander: Charlotte Agger