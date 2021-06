Påkørsel på Vestvolden: bilist idømt 12 års fængsel

Retten på Frederiksberg har den 14. juni afsagt dom i en sag, hvor en 29-årig mand er fundet skyldig i vold med døden til følge ved i en bil at have påkørt en 24 -årig mand

Af Gitte Ganderup

Den 29-årige var tiltalt for den 27. marts 2020 at have dræbt den 24-årige ved at have påkørt ham på en gang- og cykelsti ved Vestvolden i Husum. Den tiltalte 29-årige nægtede sig skyldig, oplyser domstol.dk

Der blev den 27. marts 2020 ca. kl. 20.55 affyret flere skud mod en gruppe personer, som befandt sig udendørs ved et boligområde på Gadelandet i Husum.

Umiddelbart efter skyderiet, hvor én person blev ramt i baglåret, kørte to personer på cykler fra stedet. Senere på natten blev der i en lejlighed beliggende Tinghøjvej i Søborg fundet en livløs person, som blev erklæret død og identificeret som den 24-årige.

En obduktion fastslog, at dødsårsagen måtte antages at være svære bækkenlæsioner og følgerne heraf, og at den 24-årige mest sandsynligt var påkørt af en bil.

Blodspor

Dagen efter blev der på en gang- og cykelsti ved Vestvolden, ca. 600 meter fra boligområdet på Gadelandet, hvor skyderiet fandt sted, fundet blod, som ifølge dna-analyser kunne stammer fra den afdøde 24-årige.

Der blev også fundet hjulspor samt plaststykker fra en cykel og en Fiat Puntos forlygte. Retten lagde til grund, at den 24-årige var påkørt på cykel på stien af en Fiat Punto. Den 29-årige er ejer af en Fiat Punto, som aldrig er fundet.

Bandegruppering

Sagen blev behandlet som en nævningesag, og retten fandt det bevist, at det var den 29-årige, der førte bilen og med vilje påkørte den 24-årige.

Retten lagde til grund, at den 29-årige var tilknyttet en bandegruppering i Husum, og at den afdøde 24-årige var tilknyttet en bandegruppering i Rødovre, og at de to bandegrupperinger var i konflikt med hinanden.

Retten mente, at det ikke var bevist, at den 29-årige ved påkørslen ville dræbe den 24-årige, men mente, at der var tale om vold med døden til følge, og at påkørslen var motiveret af konflikten mellem de to bandegrupperinger, hvorfor straffen blev fordoblet, jf. straffelovens § 81 a, stk. 1.

Retten fastsatte herefter straffen for den 29-årige til fængsel i 12 år. Den 29-årige blev derudover udvist af Danmark for bestandig.

Den 29-årige ankede dommen til frifindelse, subsidiært formildelse. Han har været varetægtsfængslet siden den 29. juli 2020 og blev fortsat varetægtsfængslet efter dom.

Falsk forklaring

En anden 24-årig mand var under samme sag tiltalt for i strid med sandheden den 30. marts 2020 at have afgivet forklaring til politiet og senere i retten om, at det var ham, som var fører af bilen, der påkørte den 24-årige, hvorved han blev sigtet for drab, som han ikke havde begået.

Han blev herfor idømt fængsel i 3 måneder, hvilken dom han modtog.