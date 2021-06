Overborgmester: En gave til københavnerne

Med udspillet ’Tættere på’ vil regeringen blandt andet give København mulighed for at bygge flere idrætsfaciliteter, oprette nulemissionszoner og skærpe miljøzonen

Af Erik Fisker

Overborgmester Lars Weiss glæder sig over regeringens opbakning til et København med renere luft. Det står klart, efter at regeringen i sidste uge præsenterede udspillet ’Tættere på – grønne byer og en hovedstad i udvikling’, som byder på en række grønne storbyvenlige initiativer, der særligt kommer hovedstaden til gavn.

Regeringen vil blandt andet give mulighed for at skærpe miljøzonen, så de ældste og mest forurenende biler kan holdes ude af København og andre store byer. Regeringen foreslår også, at København og de øvrige storbyer får mulighed for at etablere nul-emissionszoner, hvor kun køretøjer, der ikke sviner (emissionsfrie køretøjer), må færdes.

– Jeg er rigtig glad for, at regeringen har lyttet til vores ønsker og bakker op om visionen om en grønnere hovedstad med renere luft. Med særligt en skærpet miljøzone vil vi kunne tage et stort skridt mod at begrænse trafikken fra de mest forurenende biler, som vi så gerne vil. Så vi kan få en by, hvor mennesker, ikke biler, er i centrum, siger overborgmester Lars Weiss.

Flere idrætsanlæg

Regeringen foreslår desuden, at København og Frederiksberg skal have mulighed for at bygge flere idrætsfaciliteter. Konkret skal der afsættes en økonomisk ramme, så København og Frederiksberg får mulighed for at investere samlet en milliard kroner i perioden 2022-2030 – i tillæg til det, de i dag har mulighed for at investere inden for anlægsrammen.

Overborgmester Lars Weiss tager imod forslaget med åbne arme. For København halter langt bagefter de øvrige store byer, når det gælder antallet af idrætsfaciliteter pr. indbygger.

– De sidste ti år har vi investeret massivt i idrætsfaciliteter, men der bliver stadig flere københavnere, og der er rift om idrætsfaciliteterne. Især børn og unge må vente længe. Det er rigtig ærgerligt, for idræt giver alle en unik mulighed for at blive en del af fællesskabet, uanset baggrund og sociale skel. Derfor er det en kæmpe gave, hvis vi kan få mulighed for at bygge flere idrætsfaciliteter. Det er der hårdt brug for, siger Lars Weiss.

Regeringens udspil skal forhandles med de øvrige partier i Folketinget.

I København er der færre idrætsanlæg pr. indbyggere end i resten af landet. For eksempel indtager København en 96. plads ud af i alt 98 kommuner målt på antallet af fodboldbaner pr. indbygger – og ligger som nr. 87, hvad angår antallet af svømmeanlæg.

Siden 2010 har Københavns Kommune investeret mere end to milliarder kroner i idrætsfaciliteter. Regeringen lægger op til, at København og Frederiksberg samlet skal have mulighed for at investere én milliard kroner ekstra over de næste otte år.