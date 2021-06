Oskar Tranberg og Elias With fortsætter i Brønshøj Boldklub

Oskar og Elias har på trods af nedrykning valgt at fortsætte i Brønshøj Boldklub.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

– Jeg er utrolig glad for, at de vælger at fortsætte og være med til at bygge holdet op igen. Tranberg har været her i 4 år og har på trods af andre tilbud valgt med hjertet og bliver en vigtig brik i opbygningen af et nyt hold. Elias kom til Brønshøj før sidste sæson og bliver med sin vilje, fart og gode energi en spændende spiller at følge, slutter sportschefen.