Op og ned i metroen

Jeg har en gammel fodbold ven som bor i Brønshøj. Forleden spurgte han mig om, hvad der var op og ned med den nylige vedtagelse i Borgerrepræsentationen, om en Metro til Brønshøj ?

Af Finn Rudaizky, DF’s spidskandidat til Borgerrepræsentationen

Ja, i første omgang, er der rent faktisk tale om en hensigtserklæring fra et flertal af partier – også fra mit eget parti DF.

Ønsket vil indgå i kommende forhandlinger med staten og de berørte kommuner. Ja, det er en lang proces, men det som er vigtigt er, at der presses på, så der kan skaffes den fælles finansiering, som er afgørende for en Metro til Brønshøj.

Jeg tror på projektet, men hvor var det skuffende, at det største parti, socialdemokraterne på Københavns Rådhus, stemte imod. De var dog heldigvis i mindretal og så kan de kigge på, mens vi andre forsøger at få den hårdt tiltrængte Metro til Brønshøj.