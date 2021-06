Ny træner klar til Brønshøj Boldklub

FODBOLD: Brønshøj Boldklub har indgået en aftale med Thomas Westh Hansen som cheftræner i klubben.

Af Claus Wiingaard/ direktør Brønshøj Boldklub

Thomas tiltræder den 1.7 og glæder sig til at komme i gang med at få sammentømret en trup af spillere der vil investere i et træningsmiljø med 4 ugentlige træninger og med et mål om oprykning. Et miljø hvor sammenhold, fight og positivitet skal være i højsædet. Thomas er glad for at få mulighed for at træne Brønshøj og være med til at sammensætte en trup der vil genopfriske Brønshøjs DNA. Fight, sammenhold og et godt socialt miljø.

Thomas er 47 år, bor i Rødovre med sin kone og 3 børn og har altid været tæt på Brønshøj. Thomas har tidligere trænet Lyngbys U19, Skjold, Hvidovre, Avarta og Herlev så han har et indgående kendskab til 2. division og Danmarksserien.

Thomas er i fuld gang med at sammensætte truppen sammen med sportschef Thomas Ibsen og har allerede tilknyttet den tidligere Brønshøj profil Benjamin Seker som fysisk træner.

Et varmt velkommen til Thomas, men også til Benjamin som allerede så småt var i gang i går med speciel træning til en truppens spillere.