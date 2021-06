Nørre G’s første studenter 2021

De første studenter 2021 på Nørre Gymnasium blev Sofie Eskildsen 3d og Albert Høck 3x som her med rektor Mette Vedel i baggrunden hejser flaget på skolen. Foto: NG

Flaget blev hejst på Nørre G da årets første studenter sprang ud i går morges

Af Gitte Ganderup

Sofie Eskildsen 3d og Albert Høck 3x blev i dag årets første studenter på Nørre Gymnasium. Begge var oppe i matematik til deres sidste eksamen, og da de var færdige kl. 9.00, kom de ned til deres ventende familier for at få huen på.

Som traditionen er på Nørre G var de begge sammen med rektor ude at hejse flaget for at markere starten på de tre dage, hvor alle Nørres elever i 3g er til deres sidste eksamen og springer ud som studenter.

Trods regnvejret ved flaghejsningen var alle glade og stolte, og begge de nye studenter kunne fejre huen sammen med familien udendørs i skolens festtelte, som var sat op og gjort klar til den festlige anledning.