Millionerne ruller

Her foto taget i januar i år af Kaj Bonne

Bellahøj Svømmestadion er åbnet men det har ikke været billigt at få det til at ske - igen

Af Erik Fisker

Da Bellahøj Svømmestadion blev indviet i 2009 havde det kostet Københavns Kommune 225 mio. kr. Da det stod klart, at det var nødvendigt at renovere anlægget, skønnedes det at koste 39 mio. kr. – hvilket så er steget til omkring 60 mio. kr.

En regning de københavnske skatteydere sandsynligvis kommer til at betale. Så den hovedpine, der startede hos ansatte og svømmere må formodes at have spredt sig til skatteyderne, politikerne, forvaltningen og det firma, der stod for opførelsen af Bellahøj Svømmestadion.

Renoveringen af Bellahøj Svømmestadion står dog ikke alene, når det drejer sig om noget, der kan minde om en lokal skandale med Københavns Kommune som bygherre.

Mere herom senere.