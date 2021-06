Brønshøj skal have en Metro. Det vil give mere plads og mere tryghed på Frederikssundsvej, hvor der er sket mange uheld.

Af Mia Nygaard, socialborgmester, B og Jakob Næsager, borgmesterkandidat, C

Brønshøj skal have en Metro. Det vil give mere plads og mere tryghed på Frederikssundsvej, hvor der er sket mange uheld.

Ved at få Metro til Brønshøj og lægge den kollektive trafik ned under jorden, bliver der mere plads over jorden i Brønshøj til gående, cyklister og andre formål.

En Metro til Brønshøj vil også gøre det lettere at komme fra Brønshøj til andre bydele i København – derfor er det vigtigt, at Brønshøj kommer med på Metronettet. Det kan forhåbentlig også flytte en del trafik fra bilerne over i Metroen.

Vi er rigtig glade for, at der på sidste møde i Borgerrepræsentationen var flertal for vores forslag om at arbejde på Metro til Bispebjerg og Brønshøj og gerne videre helt ud til Herlev Hospital.

Vi har en ambition om, at få alle hovedstadens hospitaler på skinnenettet og vil rigtig gerne arbejde for en mere sammenhængende og langsigtede planlægning af hovedstadens kollektive trafik.