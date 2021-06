Metro til Brønshøj – også uden S

Brønshøj fortjener en Metro ligesom mange andre københavnske bydele.

Af Jakob Næsager (C) Borgerrepræsentationen

Brønshøj fortjener en Metro ligesom mange andre københavnske bydele. Trafikken på bl.a. Frederikssundsvej bliver tættere og tættere, og der er også sket flere fatale uheld på Frederikssundsvej. Derfor må der gøres noget.

Man kan flytte den kollektive trafik ned under jorden ved at lave Metro til Brønshøj. Det vil give mere plads over jorden til gående, cyklister og lokal trafik. Også af sikkerhedsmæssige årsager haster det med at få en Metro til Brønshøj.

Heldigvis lykkedes det på Borgerrepræsentationens møde i maj at få opbakning til et konservativt initiativ om en Metro til Brønshøj, som i øvrigt skal komme fra Rigshospitalet via Bispebjerg til Bellahøj og Brønshøj – på sigt gerne videre til Herlev Hospital.

Socialdemokraterne stemte imod Metro til Brønshøj – heldigvis var der flertal uden om socialdemokraterne. Det er fair nok, at den socialdemokratiske borgerrepræsentant fra Brønshøj Laura Rosenvinge stemte imod en Metro til Brønshøj, når socialdemokraterne ikke vil have Metro til Brønshøj. Når der nu er flertal på Rådhuset for at undersøge en Metro til Brønshøj, spå forstår jeg ikke, at Laura Rosenvinge bliver ved med at tale projektet ned.