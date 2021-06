Metro til Brønshøj kan blive forsinket af politisk drilleri

I sidste uge beskyldte den konservative Jakob Næsager mig og Socialdemokratiet for at være imod metro til Brønshøj. Beskyldningerne er usande. Jeg har altid kæmpet for metro til vores bydel, og den 15. juni stemte Socialdemokratiet for en principbeslutning om metro til alle bydele. Også Brønshøj-Husum.

Af Laura Rosenvinge (S),medlem af Københavns Borgerrepræsentation