Mere vild natur – Et grønnere Danmark

Vi mennesker har altid været afhængige af naturen. Spørgsmålet er så, hvor godt vi er klar over og bevidste om vores ansvar og passer godt på naturen.

Af Yilmaz Yildiz, Brønshøj, kandidat for SF til BR

Vi kan desværre se, at det går den skæve vej. Dansk natur er under pres, og det gør, at rigtig mange fugle-, plante- og dyrearter med tiden enten er kommet under pres eller også er ved at forsvinde helt fra naturen.

At naturen er kommet i den situation og dyrearterne er forsvundet og truede, har det ene og alene været vores egen skyld. Vi har været skyld i det, fordi vi kke har været gode nok til at tage visse forholdsregler i tide, mens tid var, og har ikke kunnet passe godt på det vi havde/har.

Hvis ikke vi snart ændrer adfærd og kurs i forhold til naturen, kommer vi til at miste endnu flere plante-og dyrearter i fremtiden. Og det kan vi ikke være bekendt med, hverken over for naturen eller over for vores børn og de kommende generationer. Vi kan ikke tillade os at efterlade en ødelagt natur og lade kommende generationer betale for vores ligegyldighed, grådighed og rette op på vores fejlbehandling af naturen.

Det er ikke for sent endnu, og der er stadig tid til at gøre det godt igen. Det kræver bare en fælles og grøn politik. En fælles opgave, hvor alle er bevidste om deres ansvar og tager problematikken seriøst. For Danmarks og for vores børns skyld.

Vi har mange smukke og dejlige grønne områder i Brønshøj og rundt om i byen, herunder Utterslev Mosen, men det er ikke nok. Der er brug for flere grønne arealer. Især i Indre By er der brug for flere grønne åndehuller og bilfrie gader. Det skal der gøres noget ved.

I SF er vi bevidste om vores ansvar og om farerne ved ikke at gøre noget for naturen. Vi vil derfor kæmpe hårdt for at bevare urørt natur, kæmpe for mere vild natur, flere vilde arealer og flere nye naturparker. Det er til gavn for borgerne og til gavn for dyrarterne.

Danmark skal være mere grønt. Der skal plantes flere træer, herunder mange frugttræer, og den vilde natur og diversiteten skal beskyttes og styrkes mere. Det skylder vi Danmark og det skylder vi de kommende generationer.