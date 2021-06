Madskole søger madglade børn i Brønshøj

Den bedste kur mod kræsenhed er selv at have været med til at lave maden, viser erfaringer fra Madskoler. Foto: Carsten Andersen

I uge 31 giver Madskolen på Brønshøj Skole mulighed for at føle, smage, prøve, dufte og opleve mad der er inspireret fra hele verden

Af Erik Fisker

Hos Madskoler griber børnene selv ud efter forklædet og går i køkkenet. Sammen med frivillige instruktører laver børnene sund og velsmagende mad. I år er temaet ”Verden rundt”, hvilket betyder at menuen står på mad fra mange forskellige steder i verden. Alle børn i 8-12-års alderen kan deltage, og undervisningen foregår i dagtimerne fra mandag til fredag.

Madskoler arrangeres af foreningen 4H i et ikke kommercielt samarbejde med Landbrug & Fødevarer og REMA 1000.

– De fleste Madskoler i landet er ved at være fyldt op, og mange har været fyldt op længe. Dog er der stadig ledige pladser på Brønshøj Skole. Men det er med at få tilmeldt sig, inden det er for sent, siger Henrik Dalum, formand i 4H.

Meget mere madmod

Madskoler er med til at give børnene madmod, lyst til at smage på nye fødevarer og fortsætte madlavningen derhjemme – både med og uden forældrene.

Men det er ikke kun mad som står på programmet. Ugen byder også på daglig fysisk aktivitet og lege samt undervisning i emner som kostråd og madspild. Tilmelding og yderligere oplysninger på www.madskoler.dk.

