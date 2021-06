Lokal skuespiller i ny Busters Verden

Buster hedder genindspilningen af klassikeren der er bygget over Bjarne Reuters ”Busters Verden” – som er Brønshøj. Lokal skuespiller er med på rollelisten

Af Gitte Ganderup

Stille, stille, stille nu står solen op, nattens trolde er forsvundet. Sådan starter Nannas landeplage fra 1984 og det er måske det, som du husker allerbedst fra serien og filmen ”Busters Verden”, som er skrevet af Bjarne Reuter og foregår i Brønshøj.

Nu er filmen genindspillet og har premiere den 17. juni.

Med på rollelisten er Ella Lund Nilsson, som bor i Brønshøj og går på Husum Skole i 5. klasse.

– Ella har aldrig været den som skulle høres eller ses uden for hjemmets fire vægge, så det kom som en overraskelse for os, at hun har kastet sin kærlighed over skuespillet, siger Ellas far, Dennis Lund Nielsen.

Men det havde Ella lyst til dengang, da hun blev spottet på et klassefoto. Siden har hun været med i nogle forskellige ting og har også en premiere mere på vej. Men først efter Buster, hvor hun spiller Maiken, en ikke så sød pige på Busters skole.

– Jeg tænkte at det kunne være sjovt, og at jeg bare kunne sige nej, hvis det alligevel ikke var det. Og så kunne jeg også lære nogle andre børn at kende, fortæller Ella Lund Nilsson, som har en svensk mor og derfra sit efternavn.

Genindspilning

Buster Oregon Mortensen er en 11-årig dreng, der er fuld af kærlighed til livet og sine omgivelser. En ukuelig optimist der nok ved at livet kan være hårdt, men blandt andet ved hjælp af trylleri og kærlighed går det nok.

Han hjælper sin haltende lillesøster, sin far og sin mor, og ikke mindst sin gamle ven Hr. Larsen, der også er en ”magiens mester”. Det har de to til fælles. Buster går i en helt normal folkeskole, hvor han ved enhver given lejlighed underholder den ret ligeglade klasse med trylleshows. I denne sommerferie får han chancen for at vise hele byen, hvad han kan på byens talentshow.

Den nye version som Martin Miehe-Renard står bag, er primært filmet i Odense og Kerteminde, men der er enkelte scener fra Brønshøj. Således kunne man også se filmholdet på blandt andet Brønshøj Torv sidst i september i 2020.

– Historien handler om at man skal turde være sig selv og stå ved sig selv, ifølge instruktøren som videre fortæller om filmen, at Buster er ” En ukuelig optimist der nok ved at livet kan være hårdt, men blandt andet ved hjælp af trylleri og kærlighed går det nok! ”, siger han ifølge pressemeddelelsen.

Ikke som mig

Ella Nilsson har ikke været med i scenerne optaget i Brønshøj, men har i stedet været på Fyn for at deltage der.

Hendes rolle er Maiken, en ikke særlig sød pige på Busters Skole.

– Hun vil gerne gøre sig mere sej over for de andre piger, men det synes jeg ikke at hun er. Hun er sådan en som mobber. Hun er ikke den allersjoveste at være sammen med, fortæller Ella, som slet ikke selv er sådan.

– Jeg synes det er sjovt at være en anden, som slet ikke er mig.

Ella beskriver sig selv som én der følger reglerne i skolen, hører efter og har styr på sine ting. Og som er sød ved de andre.

– Men jeg er også ret fjollet – bare ikke i skolen. Herhjemme griner jeg meget med min veninde. Så fortæller jeg en dårlig joke og så griner vi af den, Men mest af hinandens grin, fortæller hun.

Ella har aldrig gået til undervisning i skuespil men blev oprindeligt inviteret til en casting på en rolle som hun ikke fik. Siden blev hun inviteret igen.

– Jeg læser mit manuskript og øver lidt herhjemme, men ikke foran min familie. Det er for underligt. Det er noget andet, når det er sammen med de andre. Så er alle ligesom i gang med deres roller. Og så øver jeg mig på de ting som jeg får at vide, fortæller hun.

Budskab

Buster er ifølge Ella en rigtig god film.

– Der er nogle sjove ting. Og så kan han alt det der trylleri, fortæller Ella som ikke selv kan trylle, men som godt gad at kunne.

Til gengæld spiller hun fodbold og står på rulleskøjter. Begge dele med veninden.

Filmens budskab om at der skal være plads til alle, mener Ella er et godt budskab.

– Alle skal synes om sig selv. Man kan jo godt være usikker og i tvivl om sig selv. Det kan jeg også, siger den 11-årige skuespiller. Det kunne godt være et budskab til Maiken.

Men derudover handler filmen om kærlighed og venskab.

– Det er meget sødt at man kan være venner med en som slet ikke er på samme alder, siger hun.