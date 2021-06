Lidt bedre service fra forvaltning

Mellem 9 og 16 bliver telefonen taget på det direkte telefonnummer til det nye kontaktcenter. Se her hvad du kan ringe om

Af Erik Fisker

Et nyt kontaktcenter i Teknik- og Miljøforvaltningen skal med længere åbningstider og hurtige svar gøre det nemmere for københavnere og erhvervsdrivende at komme i kontakt med forvaltningen og få hjælp.

Fremover vil københavnere og erhvervsliv bare skulle trykke nummeret 33 66 56 00 på hverdage mellem 9 og 16 for at få en medarbejder i røret, der kan give vejledning til alt fra ansøgninger om at afholde et arrangement, etablere udvidet udeservering og søge om byggetilladelse.

Man kan også anmelde generende støv og støj til kontaktcenteret, stille spørgsmål til vand og miljø og få status på sin byggesag. Støjvagten vil desuden have åbent torsdag, fredag og lørdag fra 16-23, så der kan sættes ind ved akut, generende støj.