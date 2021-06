Krolf-bane i Voldparken

Ny bane Fredag den 11. juni fra kl. 14 holder Idrætsfællesskabet og EnergiCenter Voldparken åbent hus i anledningen af, at der anlægges en krolfbane på græsplænen foran EnergiCenter Voldparken på Kobbelvænget 65

Af Erik Fisker

Man får chancen for at stifte bekendtskab med krolf, når Idrætsfællesskabet Brønshøj inviterer til krolf, hvor alle kan spille med. Der er ingen tilmelding, og det er ganske uforpligtende og gratis at deltage.

– Vi er spændte på opstarten af et nyt Idrætsfællesskab i Brønshøj, og glæder os meget til at se, hvordan lokalområdet vil tage imod muligheden for at deltage i et krolffællesskab, siger projektleder Andreas Krogh Henriksen.

Krolf kan betegnes som halvt kroket og halvt golf. Kort fortalt går spillet ud på at få kuglen i hul på færrest mulige slag. Udstyret er næsten som du kender det fra kroket med en kraftig kølle og en stor kugle, og spillereglerne er stort set ligesom i golf, dog med en meget mindre bane.

Der vil være gratis kaffe og kage.