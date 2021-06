København mangler allerede faguddannet velfærdspersonale

Medarbejderplaner bliver et vigtigt fastholdelsesparameter, når regeringen vil flytte 60 pct. af pladserne på de store velfærdsuddannelser ud af storbyerne.

Af Socialborgmester Mia Nyegaard (R), Integrations- og beskæftigelsesordfører Christopher Røhl Andersen (R), Børne- og ungdomsordfører Jes Vissing Tiedemann (R)

Hvis regeringen lykkes med at flytte 1.300 velfærdsuddannelsespladser ud af København, vil det vanskeliggøre Københavns Kommunes muligheder for at rekruttere faguddannet personale. Det går ud over kvaliteten i vores velfærdstilbud.

Fx har kun 54,5 pct. af personalet i vores dagtilbud i dag en pædagoguddannelse – et tal der på trods af en fælles ambition om minimum 66 pct. uddannede har været støt faldende siden 2017.

Radikale venstre ønsker derfor ikke bare flere velfærdsuddannelser. Vi ønsker også, at man ser nærmere på rekrutteringen til velfærdsstillinger såsom sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver.

Rekrutteringsproblemet er også et lokalt ansvar, og har vi stillet et medlemsforslag i Borgerrepræsentationen, som pålægger Økonomiforvaltningen at fremlægge konkrete forslag på tværs af forvaltningerne til styrkelse af rekruttering og fastholdelse af faguddannede på velfærdsområderne.

Samtidig skal vi se på langsigtede medarbejderplaner for kommunens ufaglærte, så de har mulighed for at tage en faguddannelse. De faglærte skal tilsvarende have mulighed for videreuddannelse, efteruddannelse og for at skifte imellem forvaltninger fremfor ud af kommunen.

Vi tror på, at ”Medarbejderens Plan” bliver et vigtigt fastholdelsesparameter, når nu regeringen vil flytte 60 pct. af pladserne på de store velfærdsuddannelser ud af storbyerne.