Kasper Vilfort og Anas Guendouri fortsætter i BB

Rutinerede målmand Kasper Vilfort - med mere end 100 kampe for BB - og unge Anas Guendouri er klar til kæmpe for BB og en hurtig tilbagevenden til divisionerne

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

– Kasper er efterhånden blevet en rigtig hveps og vi er glade for, at han fortsætter hos os. Kasper er altid velforberedt og arbejder stenhårdt og seriøst til alle træninger, og uden for banen er han en vellidt fyr i både truppen og resten af klubben, fortæller sportschef Thomas Ibsen.

Vilfort har været en del af hvepsene siden sommeren 2015, kun med en enkelt afstikker til Hvidovre i sæsonen 16/17.

– Anas er kommet rigtig godt i gang i sin anden periode i klubben og har virkelig taget skeen i den anden hånd. Han arbejder seriøst og målrettet og jeg glæder mig til at følge hans udvikling i den kommende sæson, slutter sportschefen.

Anas har tidligere været ungdomsspiller i Brønshøj og efter nogle ungdomsår i B93 og Fremad Amager, så kom Anas tilbage til klubben i 2020. Her fik han først kampe på U19-holdet samt 2. holdet, inden han blev en fast del af 1. holdet.