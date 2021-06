Jytte Zabels Brønshøj (1) – et selvbiografisk bidrag til lokalhistorien

Forsiden af Jytte Zabels erindringsbog

Biografier bidrager til lokalhistorien er krydderiet til en bydels historie

Af Kaare Vissing

Med bogen som våben kan man angribe Brønshøjs historie på mange måder. Først og fremmest kan det ske ved såkaldte brede værker, hvoraf den vægtigste vel nok er ”Det gamle Brønshøj – og det nye” af Paul Moes, udgivet af Calbergs Boghandel i 1949, hvor ”det nye”, en status for 1949, med sine nu godt 70 år på bagen selv er blevet historie.

Dertil kommer bøger om specifikke emner, som er bedst beskrevet i det nu hedengangne Brønshøj Museums serie om veje og bygninger. Museets leder, Lars Cramer-Petersen, skrev de fleste bind, men Asger Fog bidrog med fine sager – især er ”Husum – landsbyen der forsvandt” fra 1993 et helt lille mesterværk. Serien har dog hovedsageligt opmærksomheden rettet på byudvikling og arkitektur, og derfor er det godt, at der af og til udkommer erindringsbøger, så mursten og asfalt bliver krydret med personer, da det i sagens natur først er med sådanne, at historien får kød og blod.

Retfærdigvis skal det siges, at de ovennævnte bøger ikke er uden betydelige personskildringer.

Mennesket i centrum

Selvbiografier er mere eller mindre vigtige bidrag til lokalhistorien, om end de nyudgivne af slagsen på nær nogle få undtagelser nødvendigvis må begrænse sig til samtidshistorie.

I 2008 havde jeg selv fornøjelsen at redigere bogen ”Astrid Theisen: Min barndom i Brønshøj – et bidrag til historien om Mellemkrigstiden og Besættelsen”. Astrid Theisen (1920-2007) skrev fremragende om sin skoletid og ungdom, ligesom skildringen af hendes bryllup under Den københavnske Folkestrejke i sommeren 1944 er en humørperle af høj karat. Jeg havde som redaktør den fornøjelse at supplere med nogle artikler, især om et par betydelige socialdemokrater, som var i familie med Astrid Theisen.

Og jeg havde tillige den glæde at interviewe hende hjemme i villaen i Skolevangen. Kun kan jeg ærgre mig over, at hun ikke nåede at opleve sin bogs udgivelse.

Først på året (2021) fik Brønshøj så tilføjet endnu et berigende krydderi til sin historie. Det skete med udgivelsen af Jytte Noer Zabels ”Livets sløjfer og knuder – en smededatter fortæller”, som nok skal skærpe appetitten på mere viden om bydelen hos læserne.

Bogen blev anmeldt her i avisen den 30. marts, og vi vil fra i dag og nogle uger frem bringe lokale godbidder på grundlag af bogen.