Jazzen fylder igen Pilegården

Tredje gang er det en tradition. Og Brønshøj Sommer Jazz er igen i år klar med jazz i sommerluften og festivalfornemmelser – igen i år i Pilegårdens gård.

Af Gitte Ganderup

Solen og sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Coronarestriktionerne er blevet lettet og mange er vaccineret. Brønshøj Sommer Jazz er endnu engang klar og kalder sig selv ”den hyggeligste lokale jazzfestival i Københavns forhave”.

I år præsenteres nogle af de ypperligste danske jazzstjerner, krydret med udenlandske gæster. Festivalen, der har 3 år på bagen, er samtidig vokset til at fylde det meste af en uge på Pilegården og i Vandtårnet.

Brasilien og New York

Brønshøj Sommer Jazz præsenterer i år 14 koncerter for publikum i alle aldre med et program der bl.a. inkluderer et brag af en mindekoncert for Troels Jensen i haven samt 3 eksperimenterende koncerter i Vandtårnet.

Lørdag eftermiddag gæster den brasilianske guitarist Caio Marcio Brønshøj. Det er en helt unik mulighed for at høre den autentiske brasilianske guitar spillet så englene synger. Caio Marcio er oprindeligt klassisk uddannet guitarist og komponist, men har specialiseret sig i den brasilianske jazzgenre, som han behersker og formidler til perfektion.

Caio Marcio optræder denne eftermiddag med sangerinde og festivalleder Mai Seidelin og hendes orkester Mais Uma.

Derudover kommer den New York-baserede sangerinde Nancy Harms, der igennem flere år har samarbejdet med Peter Rosendal Trio. Sammen har de en ny indspilning i støbeskeen, der bygger bro imellem den amerikanske og den nordiske jazztradition.

Nancy Harms skiller sig ud i jazzverdenen med sin dybe indlevelse, stærke fortælleevne og en særlig intim ”connection”, hun opbygger med publikum.

Om årets program siger festivalleder Mai Seidelin

– Vi er stolte af vores program i år, og vi synes virkelig vi rammer bredt med gode danske navne lige fra Randi Laubek, til Nulle, Svaneborg/Kardyb og Wonderbrazz. Dertil er det lykkedes os, trods Covid-19, at få udenlandske gæster bl.a. den amerikanske sangerinde Nancy Harms og den brasilianske guitarvirtuos Caio Marcio.

Lokal forankring

Brønshøj Sommer Jazz har mange lokale frivillige som arbejder på festivallen samt en stærk forankring blandt de lokale erhvervsdrivende

– Uden de frivillige kunne vi slet ikke lave festivalen, og heldigvis er det også vildt hyggeligt. Der opstår altid et godt sammenhold og efterfølgende kan man kende hinanden i supermarkedet. Det skaber virkelig værdi, siger festivallederen.

Det er lokale caféer, som leverer mad og drikke, Pilegården stiller gården til rådighed og støtter fuldt op om projektet. Selv regnskabet laves lokalt.

– Vi håber at mange Københavnere vil besøge os til koncerterne og få øjnene op for, hvor skøn en bydel, vi har her i Brønshøj, siger Mai Seidelin

Festivalstemning

For at kontrollere antallet af publikum er det nødvendigt med billetsalg til nabovenlige priser. For at festivalstemningen ikke skal gå fløjten køber man fredag og lørdag billet til 2-3 koncerter ad gangen dvs. enten til fredag aften, lørdag formiddag eller lørdag aften. Der findes ikke billetter til hele ugen, men man kan forsøge sig med alle dage.

– Grundet Covid-19 bliver det naturligvis lidt anderledes end normalt, men vi har jo allerede prøvet det sidste år, så vi er godt klædt på og følger naturligvis Kulturministeriets Covid-19 retningslinjer, siger Mai Seidelin.

Brønshøj Sommer Jazz 2021 foregår fra 5-11 juli i gården foran Pilegården og i Vandtårnet.

Man kan finde hele programmet på www.brønshøjsommerjazz.dk og hvis man vil være sikker på en plads skal man købe billetter på forhånd