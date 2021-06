Inspirationstur i Pilehuset

Charlotte Agger, forstander i Pilehuset, viste Sundheds- og Ældreminister Astrd Krag (S) og sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) rundt i blandt andet Pilehusets underjordiske by. Her besøgte de forskellige butikker og beværtninger for borgerne. Foto: Sundheds- og Ældreministeriet

Ældreministeren og borgmesteren fik rundvisning i Pilehuset

Af Gitte Ganderup

Mandag eftermiddag besøgte social- og ældreminister Astrid Krag (S) demenscentret Pilehuset i Bystævneparken sammen med Københavns sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF).

Ministeren og borgmesteren kom forbi for at se og høre om, hvordan man arbejder med demensfaglig pleje i Københavns Kommune.

– Demens er en voksende sygdom i Danmark, og vi ved, at noget af det første, som forsvinder, når man rammes af demens, er korttidshukommelsen. Her på Pilehuset giver de beboerne nogle rammer, som kan hjælpe de ældre til at mindes en anden tid og snakke med hinanden og personalet om gamle dage. For eksempel har Pilehuset et fantastisk butiksstrøg, som er indrettet med slagter, bar og konditori, som bringer de ældre tilbage til tiden, inden de flyttede på plejehjem, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.

– Vi skal sikre gode og trygge liv – hele livet, med livsglæde og nærvær for vores ældre borgere og borgere med demens. Her kan rammerne på fremtidens plejehjem og boliger spille en stor rolle. Derfor er det livsbekræftende at se kreativiteten blomstre på Pilehuset i Brønshøj og se hvordan en kreativ tanke, om at etablere et bytorv, kan skabe gode anledninger til samtaler mellem borgerne og personalet og de pårørende, siger social- og ældreminister Astrid Krag.

Ifølge beregninger fra Nationalt Videnscenter for Demens har ca. 5000 borgere i Københavns Kommune en demenssygdom. Ca. halvdelen er udredt og har fået en demensdiagnose.

En intern undersøgelse i kommunen har vist, at:

• ca. 50% af borgerne, som bor på plejehjem, har demens eller demenslignede symptomer

• Ca. 13 % af borgerne, som modtager hjemmepleje, har demens eller demenslignede symptomer

• Ca. 20% af borgerne på de almindelige aktivitetstilbud har demens eller demenslignede symptomer.

Se hele den underjordiske by på her