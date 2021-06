Det store bål i mosen er aflyst og vi afventer yderligere melding vedrørende sankthans-bål og tørke - som stadig er der på trods af regnen

Af Gitte Ganderup

Da kravene om at afspærre det store område ved Pilesvinget og Hareskovvej hvor Enhedslisten plejer at afholde sankthans, var mere end vi magtede incl. tjek af hver enkelt for coronapas, bliver sankthans-festen ikke til noget i år, fortæller Jens Borking, Enhedslisten Brønshøj-Husum.

– Vi plejer at være mere end 1000 og op mod 1500, så der var ret skrappe krav. Vi havde ellers både reserveret området og fået polititilladelse mm. Håber på det lykkes i 2022.