Ikke så grønne, som de si´r

Af Finn Rudaizky (Dansk Folkeparti), kandidat til BR

På Københavns Rådhus forsømmer SF, Enhedslisten og de radikale ikke en eneste mulighed, for at fortælle borgerne, at de er grønne i deres politik.

De selverklærede såkaldt grønne partier, lever imidlertid i praksis slet ikke op til at være grøn. Det er der afstemningsmæssigt utallige eksempler på. Lad mig her nøjes med eksempler fra seneste møde i Borgerrepræsentationen den 20/5.

Et forslag fra de konservative og Dansk Folkeparti om “minimum 50 % biologisk grønt” på nyt byggeri på Kalvebod Brygge, stemte de selverklærede grønne partier imod.

Et forslag fra DF om at begrænse plastic valgplakater og dermed reducere CO2 udslip, stemte SF, Enhedslisten og de radikale imod. Kun Alternativet, DF og løsgænger Kåre Traberg Schmidt, ønskede at gøre noget ved det miljømæssige svineri. DF’s forslag gik ud på, at bede Regeringen undersøge om der kunne findes mere miljømæssige løsninger. Men, ikke engang det ønske ville de tre “grønne” partier være med til.

Jeg vil gerne “underholde” med mange flere eksempler på grønt hykleri. Også fra Brønshøj. Og også i relation til skandaløs fældning af bevaringsværdige træer. Det stemte vi i DF selvfølgelig imod.

Men, giv lige det hele en tanke: Hvem er de virkelig grønne på Københavns Rådhus ? Det er i hvert fald ikke de partier, som siger et, men bagefter stemmer stik modsat.