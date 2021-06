Hvem skal finansiere vores metro?

Metro til Brønshøj og resten af 2700 er kommet på den lokale dagsorden igen, efter at et flertal af partierne vil bygge en metro mellem Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Herlev Hospital.

Af Laura Rosenvinge, medlem af Borgerrepræsentationen (S)

Metro til Brønshøj og resten af 2700 er kommet på den lokale dagsorden igen, efter at et flertal af partierne vil bygge en metro mellem Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Herlev Hospital.

En metro til Brønshøj og Husum er en af mine helt store mærkesager og det glæder mig derfor, at der nu endnu en gang er mulighed for, at det kan blive en realitet. Men samtidig frygter jeg, at en metro i vores bydel har lange udsigter. Der bor nemlig relativt få mennesker i Brønshøj og Husum sammenlignet med andre dele af byen, og derfor mener eksperterne ikke, at der vil være passagerer nok til en metro.

Derudover er det også dyrt at anlægge metro, og ingen af de partier, som vil have den såkaldte hospitalslinje, har en løsning på finansieringen af linjen.

Nu er spørgsmålet så, om de vil finansiere metroen ved at bygge i Utterslev Mose? Eller om de vil spare på vores velfærd? Eller har de bare fundet et pengetræ, som ingen af os andre kender til?

Jeg kommer til at fortsætte min kamp for en metro til Brønshøj og Husum, men jeg vil ikke love metroer til højre og venstre, når vi ikke ved, hvordan de skal finansieres.