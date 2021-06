Hvad skal de børn dog læse?

En bog med i teltet, i hængekøjen eller imens solcremen tørrer?

Af Erik Fisker

Sommerferien er lige om hjørnet, og hvad er bedre end at bruge sommerferien på at læse?, spørger børnebibliotekar Julie Arndrup fra Brønshøj Bibliotek.

– Der er hjælp at hente på ”Københavns børnebiblioteker”s facebookside. Her er der masser af læseinspiration, læseglæde og bogoplevelser for børn i alle aldre.

På siden afholdes der også LIVE booktalks, hvor man kan blive opdateret på børnelitteraturen, tilføjer hun.

Torsdag den 24.juni, kl. 20– 21 fortæller tre børnebibliotekarer om masser af gode sommerferiebøger til de 8-15 årige, og Julie Arndrup er en af de tre eksperter, der giver gode råd.

Facebook: koebenhavnsboernebiblioteker