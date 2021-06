Højt niveau af ultrafine partikler

Det er på indfaldsvejene, at koncentrationen af kvælstofdioxid, ultrafine partikler og sod er værst. Foto: colourbox

Nye målinger af luftforureningen i København viser, at forureningen med de såkaldte ultrafine partikler er værst på gader med meget biltrafik. Det er endnu en grund til, at der skal gøres mere for at begrænse biltrafikken i byen, mener teknik- og miljøborgmesteren

Af Erik Fisker

Igennem to år har en Google Street View-bil med avanceret luftmåleudstyr kørt rundt i alle Københavns gader for at måle luftkvaliteten. Google-bilen har målt niveauerne for kvælstofdioxid, ultrafine partikler og sod, som alle er kendetegnet ved at blive dannet under eller lige efter forbrænding.

Luftforurening, herunder de ultrafine partikler, er ifølge flere forskere blandt de farligste og mistænkes for at være medskyldige i, at mange københavnere årligt dør for tidligt. Alligevel indgår de ikke i officielle statistikker, da EU ikke har fastsat formelle grænseværdier for dem. Med Copenhagen Air View, som projektet kaldes, er det første gang, at de ultrafine partikler bliver målt helt ned på gadeniveau – og sammen med øvrige målinger af luftforureningen peger resultaterne tydeligt på, at der er brug for at handle for at gøre byen sundere, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen:

– Det er første gang, at vi får et fintmasket net, der viser forureningen helt nede på vejen på alle gader i hele København. Forskellene bliver meget tydelige, og det giver os en vigtig ny viden om, hvor der skal sættes ind for at indrette byen bedre til at skærme københavnerne for de skadelige partikler, siger hun.

Generelt er luftkvaliteten dog blevet bedre i København over de senere år, men den tendens ser ikke ud til at gælde de store indfaldsveje. Ikke overraskende er de mest belastede strækninger i Brønshøj-Husum Hareskovmotorvejen, Frederikssundsvej, Bellahøjvej, Marbjergvej, Husumvej og Åkandevej samt Slotsherrensvej.

Resultaterne fra Googles målinger er plottet ind på tre kort. Se kortene på:

https://insights.sustainability.google/labs/airquality

Copenhagen Air View er skabt af Københavns Kommune, Google og forskere fra Utrecht Universitet, i samarbejde med Aarhus Universitet og er det første af sin art i Europa.