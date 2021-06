Guide: Derfor skal du overveje LED-lys til hjemmet

SPONSORERET INDHOLD: Når du efterhånden er ved at være træt af din gamle belysning indendørs og udendørs, kan du gøre dig selv en tjeneste ved at sørge for, at erstatningen bliver i form af LED pærer.

For pærerne kan du finde, både så de passer i skruefatninger til halogenpærer, men også til mange andre slags lamper. Vælger du energibesparende LED pærer, kan du høste de talrige fordele, der er ved denne teknologi.

LED pærer byder på flere fordele

Som den mest markante fordel ved en LED pære kan nævnes, at den både bruger mindre strøm og anvender strøm mere effektivt. Resultatet er, at du sparer på elregningen, når du overgår til en billig LED pære. Andre fortrin ved billige LED pærer tæller, at de kan give dig skarpt lys, der minder meget om dagslys. Pludselig vil du altså kunne øjne detaljer foran spejlet, du ikke kunne se før uden sollys.

Høst fordele ved forskelligt LED-lys

LED-lys kan du finde som pærer, men også som lysstofrør og spots. Du behøver altså ikke have en lampe i forvejen for at kunne høste fordele ved LED-lys, for spots og lysstofrør er lige til at montere såvel inden- som udendørs – det sidste selvfølgelig afhængigt af vand- og støvtætheden. Værd at skele til ved valg af LED-lys er, om pærerne er dæmpbare eller ej. Altså kan du justere på lysstyrken?

Smartbelysning i hjemmet – noget for dig?

Når du er ved at overgå til LED-lys i hjemmet, så overvej evt. en smartløsning. Altså en løsning, hvor du trådløst forbinder dit lys med en app på din smartphone eller tablet, så du kan tænde, slukke og indstille det fra sofaen. Smartbelysning vinder i disse dage indpas i flere hjem som integreret del af en mere omfattende smart home-løsning, hvor fx bevægelsessensorer også kan være et delelement.