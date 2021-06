Fra division til serie

Aleksandar Lazarevic bragte endnu en gang kasse hjem til Brønshøj, Denne gang på straffe. Foto: Arkivfoto: Thomas Løser

”Alting har en ende” sang Shu-bi-dua om Hvalen Hvalborg i 1976. Og netop 76 år efter vi kunne kalde os divisionshold, er enden nået for Hvepsen Verner, da vi med gårsdagens nederlag må en tur ned i Danmarksserien. Men vi siger ikke farvel til divisionerne - i stedet for siger vi på gensyn.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Det var ikke til at se, at Næstved ikke havde noget at spille for. De kom nemlig ud med 180 i timen og satte os under pres med det sammen.

Kampen var også kun seks minutter gammel, da hjemmeholdet kom foran. En høj bold blev slået frem, og Gabels tilbagelægning med hovedet blev for kort, så Mileta Rajovic kunne prikke bolden forbi en chanceløs Kasper Vilfort. 1-0.

Inden der var spillet en halv time, var vi også kommet bagud både 2-0 og 3-0. Christoffer Thrane stod for målet til 2-0, da Abdoulie Njai snød sin mand, og fandt Thrane i fri position. Målet til 3-0 var et selvmål af Emil Vatani, der fik ekspederet Kasper Mertz’ afslutning det sidste stykke over stregen.

Et lille lys blev tændt i mørket efter 35 minutter, da Anas Guendouri blev nedlagt i feltet. Aleksandar Lazarevic tog sig sikkert af straffesparket, da han sendte Dannevang til den forkerte side. 3-1.

Men det lys blev hurtigt blæst ud. For to minutter senere kom Næstved foran 4-1, da Ahmed Hassan steg til vejrs og headede Can Özkans indlæg i mål. 4-1 var også pausestillingen.

I 2. halvleg sænkede Næstved tempoet, men formåede stadig at skabe nogle store chancer. Vi havde et par nærgående forsøg, hvoraf den største chance tilfaldt Gabel. Gabel modtog bolden i feltet, men afslutningen var svag og sad lige på Dannevang.

I kampens overtid scorede Ahmed Hassan til kampens slutresultat 5-1.

Med nederlaget blev nedrykningen til Danmarksserien også en realitet. Den 17. august 1945 spillede vi vores første divisionskamp, og i går spillede vi så divisionskamp nummer 2000. Det skal nok blive til flere, men nu skal fokus rettes mod næste sæson.

Inden vi ønsker jer alle sammen god sommerferie. Så vil vi gerne takke for den fantastiske støtte, som I altid leverer. Vi kan godt forstå, at man er skuffet, frustreret, ked af det og vred over nedrykningen. Men divisionsfodbold eller ej, så vil Brønshøj Boldklub altid være der. Dette har vi også kunne se i opslag på de sociale medier.

Vi ses næste sæson i Danmarksserien, og hvem ved, måske vi skal fejre oprykning om et års tid.

Rigtig god sommerferie!

Næstved – Brønshøj: 5-1 (4-1)

Opstilling – Brønshøj:

Kasper Vilfort – Emil Vatani (83. Ahmed Alswafi), Mads Gabel, Oskar Tranberg (46. Christian Thorup), Nicolai Clausen – Bayan Fenwick (46. Jonas Hemmingshøj), Oskar ”Bongo” Møller, Kenneth Thinter, Anas Guendouri (83. Festim Mustafi) – Mathias Veltz (83. Lars Emil Juel Andersen), Aleksandar Lazarevic

Opstilling – Næstved:

Nicklas Dannevang – Kasper Mertz, Jesper Christiansen, Lasse Nielsen (76. Edson Aquino), Mads Christiansen – Alexander Schmitt (80. Mark Pedersen), Can Özkan (76. Carl Cordua) – Abdoulie Njai, Christoffer Thrane (66. Mathias Holm), Ahmed Hassan – Mileta Rajovic (80. Tobias Pedersen)

Mål:

1-0: Mileta Rajovic (6.)

2-0: Christoffer Thrane (22.)

3-0: Selvmål, Emil Vatani (26.)

3-1: Aleksandar Lazarevic, straffe (35.)

4-1: Ahmed Hassan (37.)

5-1: Ahmed Hassan (90.+2)

Advarsler – Næstved:

Alexander Schmitt (41.) og Lasse Nielsen (61.)

Advarsler – Brønshøj:

Oskar ”Bongo” Møller (49.), Mathias Veltz (64.) og Christian Thorup (71.)

Tilskuere:

524

Dommer:

Benjamin Seferovic