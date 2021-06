Flertal vil have metro – også til Brønshøj

På vej til Brønshøj? Foto: Søren Hytting / Metroselskabet

Overborgmesteren skal tale med regionsrådsformanden om metro

Af Erik Fisker

Med 35 stemmer for og 15 stemmer imod, har Københavns Borgerrepræsentation vedtaget, at overborgmesteren skal kontakte regionsrådsformanden for at drøfte muligheden for at etablere og bygge mere metro i København til hospitalerne.

Bag beslutningen lå et forslag fra Radikale, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, der i motiveringen for forslaget siger, at de ønsker en hospitalslinje fra Rigshospitalet via Bispebjerg Hospital til Herlev Hospital. Samtidig peges på, at ma ved at anlægge denne metro også kan få metrobetjent Bispebjerg, Bellahøj og Brønshøj.

Et ændringsforslag fra Socialdemokraterne om at en metro til Rigshospitalet skal indgå i en eventuelt kommende havnering, blev forkastet. Partiet siger i en protokolbemærkning, at de arbejder for at etablere metro til alle Københavns bydele, og at metroen skal være dén kollektive trafikløsning, som binder byen sammen i fremtiden – men ønsker ikke ”løsrevne” knopskydninger på metroen, som en ”hospitalsmetro”.

Prisen på Cityringen, den 17 stationer store ringlinje i København på 15,5 km, blev 24,6 milliarder kroner.

Hele metrosystemet i København havde i 2020 63,7 millioner passagerer.

I Stockholm tager mere end 1 million passagerer dagligt metroen.