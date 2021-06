3D image of basketball with computer mouse

Digital feriecamp med kasser fyldt med feriehygge

Af Erik Fisker

Så er den digitale feriecamp en realitet. Et initiativ, der på grund af Corona afløser den fysiske feriecamp, der ellers skulle have været afholdt i Randers for udsatte familier.

– En unik mulighed for at få en sommerferieoplevelse, hvis man ikke har så meget at rutte med i hverdagen. Hvis du bor i Bellahøj-Utterslev Sogn, og hvis du fx er på kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, pension eller lignende, kan du henvende dig til Bellahøj-Utterslev Sogns menighedspleje og være heldig at komme i betragtning til fire gode dage først i juli måned, fortæller Anne Mette Asp, sognemedhjælper i Bellahøj Kirke.

– Det foregår sådan, at du får tilsendt kasser med mad og aktiviteter hjem til dig selv, og så foregår selve campen online via Facebook. Det er landsforeningen af Væresteder, der arrangerer det, og det var en dejlig oplevelse for mange socialt og økonomisk udsatte mennesker sidste sommer. Der er tilmeldingsfrist den 24. juni, men hvis man er interesseret, skal man tilmelde sig hurtigt, da det er først til mølle, tilføjer Anne Mette Asp.