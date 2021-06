De fik penge fra Bydelspuljen

Der er udsigt til jul i bydelen – også i år

Af Erik Fisker

Lokaludvalget for Brønshøj-Husum har på sit møde den 27. maj uddelt økonomisk støtte til projekter, der har til formål at skabe netværk, dialog og liv i bydelen. De støttede projekter er:

Juletræet i Husum 2021 fra Husum Juletræs Forening: 49.980 kr.

Juletræ på Brønshøj Torv 2021 fra Martin Asbjørk Greve Halse 47.000 kr.

Julebazar i Brønshøj fra Kulturhuset Pilegården 13.975 kr.

Lys i vintermørket fra kulturinstitutionen Brønshøj Vandtårn 45.000 kr.

Plancher med information om Kirkemose-engen fra Knud Johnsen 3.081 kr.

Rullende børnerock koncert med filmvisning hylder børnerocken i Brønshøj fra Buster Filmfestival 40.000 kr.

TREKANT – En tværkunstnerisk forestilling fra Mathias Løvgreen Bojesen 20.000 kr.

Affaldsindsamlinger i Husum Brønshøj mv. fra Sarah Dahlkild 8.020 kr.

Brønshøj Husum Gadehaver fra Jakob S. Engbæk 8.050 kr.

Månen over Bella Bio 2 fra Andelsboligforeningen Brønshøjhus 25.000 kr.

Med disse bevillinger skulle i hvert fald noget af julen i bydelen være reddet. Det drejer sig om juletræer i Brønshøj og Husum samt en julebazar i Kulturhuset Pilegården og lys på Brønshøj Vandtårn.

Kunst på en husgavl

Bag ansøgningen om 25.000 kr. til ”Månen over Bella Bio 2” gemmer sig et projekt om at skabe et kunstværk på en husgavl på Frederikssundsvej 173, hvor inspirationen blandt andet kommer fra den tidligere Bella Bios logo og Bjarne Reuters roman ”Månen over Bella Bio”. Værket bliver til i samarbejde med blandt andet andelsboligforeningen Brønshøjhus og Lokalhistorisk Selskab, og forventes at koste ca. 220.000 kr.

Lokaludvalgets støtte gives i tillid til, at kunstværket ikke kommer til at genere naboer og trafik m.m.

Har man selv en idé til et projekt, kan man sende en ansøgning til lokaludvalget. Den næste ansøgningsfrist er 30. august, hvor der kan søges midler til aktiviteter i 2021.

Det anbefales, at kontakte Lokaludvalgets sekretariat inden der indsendes en ansøgning. Sekretariatet kan hjælpe, hvis man er i tvivl om, hvordan man sender en ansøgning, og rådgive om projektet passer til Bydelspuljens formål. Ring til Marie Holm-Andersen på 24990213 eller send en mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.

Bydelspuljen 2021 til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne: 858.000 kr.