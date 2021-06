Cykeltyv taget på fersk gerning

A royalty free image from sports and recreation of a bike theft in progress.

Opbrudte låse og pludselig flugt gjorde udfaldet

Af Gitte Ganderup

Københavns Politi oplyser, at de i går fik en anmeldelse om, at der i den seneste tid havde stået mistænkeligt mange dyre elcykler ved en ejendom i Brønshøj. Der blev sendt en patrulje til stedet, som fandt flere cykler, hvor låsen var brudt op.

Pludselig forsøgte en person at flygte fra stedet. Det viste sig at være en 48-årig mand, som i forvejen var eftersøgt for indbrud.

– Der var flere cykler på adressen, som bar præg af at være brudt op, og vi mistænker, at en eller flere personer på adressen systematisk har stjålet dyre elcykler. Efterforskningen fortsætter, og vi forsøger naturligvis også at finde ejerne af de stjålne cykler, siger Carsten Reenberg, der er leder af Nordvest Nærpoliti.

Den 48-årige blev anholdt og bliver i dag tirsdag fremstillet i grundlovsforhør in absentia, da han af forskellige årsager ikke kan sidde i retten, hvor han bliver sigtet for indbrud og tyveri af cykler.