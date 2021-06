Bydel kørt over af politikerne

Politikerne har talt: 3 år mere med historisk motorløb i Københavns gader! Denne begejstrede rubrik kan ses på motorløbets hjemmeside, CHGP.dk. Et snævert flertal i borgerrepræsentationen har givet principielt tilsagn til afvikling af motorløb på Bellahøj i 2022, 23 og 24.

Af John Steen Johansen

Politikerne har imidlertid hverken spurgt lokaludvalgene for de berørte bydele eller på anden måde inddraget beboerne i beslutningen.

Vanløse lokaludvalg klagede den 27. maj over ikke at være inddraget i forvaltningens beslutningsoplæg om afholdelse af CHGP.

Det ville ellers være særdeles rimeligt med beboerinddragelse, når der planlægges, så stort et arrangement, der fylder meget i bydelen og påvirker mange beboeres hverdag.

I kommissoriet for lokaludvalgene står der nemlig, at lokaludvalgene skal bidrage til en gensidig kontakt mellem Borgerrepræsentationen og bydelene og være med til at kvalificere beslutningsgrundlaget for Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og fagudvalgene i forhold til lokale synspunkter og holdninger.

Når man ser på de borgerpanelundersøgelser om motorløbet, som tidligere er foretaget i Brønshøj-Husum i 2018 og i Vanløse i 2019, er der ekstra god grund til at inddrage lokaludvalgene og beboerne i bydelen.

I begge borgerpanelundersøgelser blev der spurgt til hvilken værdi og hvilke gener løbet tilfører bydelen. I undersøgelserne er der tilkendegivelser fra mange respondenter om, at det ikke er meget værdi, arrangementet tilfører området og mange beboere oplever gener i form af støj, forurening og afspærring.

Det vil være en god ide med nogle friske borgerpanelundersøgelser i august, når motorløbet igen er blevet afviklet.

Polemisk kunne man spørge: Hvis politikerne virkelig er så begejstrede for CHGP, kunne de så ikke lade motorløbet køre rundt om rådhuset, hvor der er brede veje, få boliger og gode forureningsmålestationer?

På Bellahøj og omkring Bellahøjmarken bor der mange, der mener, at bydelen ville være bedre tjent med, at CHGP ikke afvikles i et tæt bebygget beboelsesområde, men blev flyttet udenfor byen, for eksempel til Værløse Flyveplads, hvor der er god plads. Også til de mange tilskuere.