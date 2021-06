Brostrøm vaccinerer Tingbjerg

- Jeg er sådan set også rigtig læge, sagde Søren Brostrøm til den lokale læge Joen Steendahl inden borgerne skulle vaccineres. Foto: gg

I hele denne uge kan beboere i Tingbjerg, som endnu ikke har booket tid til corona-vaccination, modtage vaccinen lokalt og uden tidsbestilling. Men det er ikke Søren Brostrøm som giver dem hver dag

Af Gitte Ganderup

– Goddag, jeg hedder Søren. Det er mig som skal vaccinere dig. Vil du gerne vaccineres?

Sådan indledte Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm over for de lokale borgere som allerede mandag havde stillet sig i kø for at få deres coronavaccine i Tingbjergs Pensionistcenter.

I et forsøg på at øge tilslutningen blandt borgerne i netop Tingbjerg er der arrangeret såkaldt fremskudt vaccination i uge 24.

Her kan borgere i Tingbjerg, som er inviteret til vaccination, men endnu ikke har booket en tid, benytte sig af muligheden for at blive vaccineret lokalt i deres eget boligområde og uden tidsbestilling. Det drejer sig om godt 1.700 borgere, som bl.a. har modtaget brev i e-Boks.

Lokal indsats

Det var ikke kun sundhedsstyrelsens kendte direktør som sammen med sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) stillede op. Også skoleleder på Tingbjerg Skole, Marco Damgaard, samt den lokale læge Joen Steendahl deltog ved pressebegivenheden i Tingbjerg hvor Brøstrøm og Steendahl i fællesskab vaccinerede en række borgere for at skabe opmærksomhed om det lokale tilbud.

– Det giver selvfølgelig opmærksomhed. Det er en luksus at få sådan en lokal hjælp, sagde Joen Steendahl efterfølgende til Brønshøj-Husum Avis.

Generelt ligger tilslutningen højt i Københavns Kommune, hvor omkring 90 % – på tværs af de inviterede målgrupper – indtil nu har taget imod tilbuddet om at blive vaccineret. I nogle områder af byen ligger tallene dog lidt lavere, og derfor er der brug for en ekstra indsats. Med en tilslutning på godt 70 % er Tingbjerg derfor udvalgt til at få et særligt vaccinationstilbud i uge 24 uden tidsbestilling

Det er Sundhedsstyrelsen, der har bedt Københavns Kommune om – sammen med Region Hovedstaden – at lave en særlig indsats i udvalgte boligområder, hvor tilslutningen til vaccination ligger lavere end gennemsnittet.

Tilbuddet om vaccination i Tingbjerg finder sted i Tingbjerg Pensionist Center, Ruten 20, 2700 Brønshøj, og her kan man som Tingbjerg-borger møde op mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet 12-19.

Det er læger fra den almene praksis i Tingbjerg og vaccinatører fra Region Hovedstaden, som står for at uddele stik i perioden.