Brønshøjs egen musiklegende

James Rasmussen Trio - med James til højre. Foto: Jimmi

Mandalay, Tom Dooley, Chaio Chaio Bambina, og Åh Marie A`ve`hjem te`dig. Ringer der en klokke?

Af Erik Fisker

Mere end tyve år er det blevet til, siden James Rasmussen begyndte med at underholde med sange af Four Jacks og John Mogensen. Søndag den 13. juni, kl. 14 giver han koncert i Kulturhuset Pilegården.

James var en fjerdedel af den hæderkronede sangkvartet Four Jacks, som blev dannet i 1956 af Poul Rudi og Otto Brandenburg. Kort efter kom John Mogensen til, og da Otto Brandenburg forlod kvartetten i 1958 for at gå solo blev han erstattet af James Rasmussen.

James Rasmussen Trio underholder publikum med de allerstørste radio-hits fra dengang, og undervejs fortæller James Rasmussen anekdoter fra sin tid i Four Jacks. Her er en mulighed, for at høre og se den ægte vare og synge med på sange som Mandalay, Tom Dooley, Chaio Chaio Bambina, og Åh Marie A`ve`hjem te`dig.

Café Pilen serverer et søndagsbord inden koncerten. Info og billetter ses på Pilegårdens hjemmeside.