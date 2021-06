Brønshøj Boldklub skal finde ny træner

Lasse Holmgaard Foto: Brønshøj Boldklub

FODBOLD: Brønshøj Boldklubs træner Lasse Holmgaard har opsagt sin stilling som cheftræner, da vi ikke kunne finde fælles fodslag for Brønshøjs sportslige retning i Danmarksserien

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

– Det har været hårdt at indtræde i BB efter en periode med svigtende resultater og skulle forsøge at være brandslukker. Det formåede jeg desværre ikke, og det er der sikkert 1000 gode undskyldninger for, men skader og trupsammensætning har været en kæmpe udfordring, siger Lasse Holmgaard.

– Vi havde ellers muligheder indtil sidste spilledag, selvom alt fra starten har været svært, men vi skuffede desværre fælt i Næstved. Men når al skuffelsen har lagt sig, og man skal se på de positive ting, så er der en utrolig masse gode mennesker i klubben, som er loyale og gode mennesker, fortsætter Lasse.

– Men det alt overskyggende for mig, er selvfølgelig BB fans og stadion i en smuk sammenhørighed på en lørdag eftermiddag. Brønshøjs supportere og Drunken Army, de er fuldstændig unikke, slutter den afgående cheftræner.

Brønshøj Boldklub vil benytte lejligheden til at takke Lasse for hans store indsats, selv om de ikke nåede målsætningerne og ønsker ham alt mulig held og lykke i fremtiden.