Brønshøj Boldklub bliver Ungdomslicensklub

Brønshøj Boldklub er nu én af kun 50 klubber i Danmark med ungdomslicens fra DBU’s Talentudvalg. Det betyder oprykning til ungdomsholdene og betyder at klubben fremover satser målrettet på såvel talent- som breddearbejdet

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

Flere års hårdt og målrettet arbejde i Brønshøj Boldklubs ungdomsafdeling bar i år frugt, da Dansk Boldspil Unions Talentudvalg i maj måned tildelte klubben en af de eftertragtede ungdomslicenser. Brønshøj boldklub blev dermed indlemmet i den eksklusive gruppe af kun 50 klubber i Danmark, der kan kalde sig Ungdomslicensklubber.

Talentchef Ivan Pagh Rasmussen, der sammen med Børne- og ungdomsudviklingstræner Jesper Mathiesen har været drivkræfterne bag Boldklubbens satsning på talentarbejdet, er glad på klubbens vegne:

– DBU’s Talentudvalg har vurderet og blåstemplet vores vision, organisation, faciliteter og plan for talentarbejdet. De har vurderet, at vi har etableret et udviklingsmiljø, hvor unge fodboldtalenter fra Brønshøj-Husum og omegn kan udvikle sig i trygge rammer under vejledning af dygtige trænere og ledere.

Udover en mindre pose penge til talentarbejdet betyder ungdomslicensen også, at klubben fremover er garanteret plads i eliterækkerne til klubbens ungdomshold på årgangene U13-U15 og har gode kort på hånden ved indrangering hos de ældste årgangen U17 – U19.

Fra næste sæson er Brønshøj Boldklubs Ungdomsafdeling således placeret i Liga 2 med U13, U14, U15 og U17 drenge. U19 drengene rykker op i Liga 1, hvor de skal prøve sig af mod nogle af de bedste U19 hold i Østdanmark. Sidst men ikke mindst, skal Brønshøj Boldklubs U13 piger spille i landets bedste række i Pigernes Liga 1, Sjælland.

Ungdomsformand Mikkel Gybel-Brask siger om Klubbens visioner på børne- og ungdomsområdet:

– Vi er kommet med i gruppen af licensklubber nu, men vores udviklingsarbejde stopper ikke her… Som nr. 50 af 50 klubber, er der selvsagt plads til forbedringer, så i de kommende år skal vi arbejde på at udvikle vores koncept og organisation yderligere, så vi kan blive områdets kraftcenter for både talent- og breddefodbold. Vi har en ambition om at være hele Byens fodboldklub – altså den klub hvor børn fra alle dele af Brønshøj-Husumområdet vælger at spille fodbold.