Borgmester ignorerer beboerne i Gadelandet

For et par dage siden vedtog kommunens Teknik- og Miljøudvalg projektplanerne for Gadelandet som tidligere har været godt beskrevet her i Brønshøj-Husum Avis.

Af Maria Torré Borch, afdelingsformand, AAB Afdeling 38

Fra os som beboere havde vi stillet forslag om, at planerne blev udskudt til efter sommerferien, så beboerne fik lidt ekstra tid til at tænke nogle elementer ind i planerne som kan gøre planen endnu bedre.

Det vi som beboere og valgte repræsentanter for beboerne ønsker os er en tydelig kunstnerisk markering på tværs af Gadelandet for at styrke samhørigheden og følelsen af fællesskab mellem boligområderne. Netop for at sikre projektet en så stor succes som muligt. Endelig bad vi om tid til at skitsere nogle forslag til en infrastruktursti.

I første omgang er vi rendt panden mod en mur. Vi har mange gange forsøgt at komme i dialog med borgmester Ninna Hedeager Olsen, men hun har ikke villet tale med os. Til gengæld gik hun imod beboernes ønsker på udvalgsmødet.

Det er en underlig oplevelse for os at konstatere, at Enhedslistens Teknik- og Miljøborgmester på ingen måde vil i dialog med de beboere langs Gadelandet som skal leve med projektet.

Til gengæld mødte vi forståelse og opbakning fra de konservative, Dansk Folkeparti og SF. Det kan godt være, at Ninna Hedeager Olsen helst vil glemme beboernes ønsker til deres eget lokalområde.

Men jeg kan godt slå fast, at det er for tidligt for borgmesteren at glæde sig. Vi vil fortsætte vores dialog med både politikerne og forvaltningen for at sikre, at beboernes ønsker bliver hørt mest muligt, inden projektet sættes i gang i starten af næste år.