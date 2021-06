Boldens dag med EM på hjemmebane

Masser af gratis boldaktiviteter ved Boldens dag på Grøndal MultiCenter i anledning af EM i fodbold

Af Gitte Ganderup

I anledning af EM, der som bekendt spilles delvist på dansk hjemmebane, har Københavns Kommune lanceret et stort aktivitetsprogram som allerede har fyldt diverse fodboldbaner op rundt omkring.

Ved ”EM på hjemmebane” har Grøndal MultiCenter valgt at fokusere på de mere nicheprægede dele af fodbolden.

Derfor er der eksempelvis mulighed for at prøve streetfodbold, som spilles på asfaltunderlag på en 10×15 meter bane med bander, eller Panna, hvor man spiller 1mod1 på en lille ottekantet bane.

Er man mere til gaming, kan man tage et spil Pro Evolution Soccer med vennerne, og hvis hænderne er skruet helt

rigtigt på, kan man måske sejre i bordfodbold over resten af familien.

Det er også muligt at blive introduceret til fodtennis, der bedst kan beskrives som en blanding af tennis, volley og fodbold.

For de allermindste er der minifodbold – leg og boldspil fra 12-14. Fælles for alle aktiviteter er, at de er gratis, og der er dygtige instruktører til stede, som hjælper med tips og tricks.

Tid og sted:

Lørdag d. 26. juni kl. 11.00 – 16.00.

Grøndal MultiCenter på kunstgræsbanen og parkeringspladsen bag centret.

Prøv det

Grøndal MultiCenter følger myndighedernes retningslinjer ifm. COVID-19. Programmet kan derfor ændres med kort varsel og have begrænsede pladser.

Programmet og eventuelle regler for tilmelding ved enkelte aktiviteter findes på gmc.dk/boldensdag.