Bellahøj svømmebad

”Vi er klar til badegæster”, stod der på forsiden af BHA. Og jeg tænkte at jeg ville besøge badet dagen efter på en varm juni eftermiddag

Af René Ansbøl, Ved Bellahøj Nord, 2700 Brønshøj

Det var efter kl. 16 til de dyre billetter og jeg ville i det store indendørs svømmebassin. Normal drift sagde nettet, og udefra var der kun en håndfuld personer i det store indendørs svømmebassin. Men ganske mange ville selvfølgelig gerne i det udendørs svømmebassin. Derfor var der en lang kø foran indgangen!

Og selvfølgelig skal køen ikke springes over, blot fordi jeg ville ind i den mennesketomme hal. Tænkte om smitterisikoen var mindre i en halv time lang kø der ikke bevæger sig, end 2 minutter under bruseren?

Måske er der en god forklaring på den mennesketomme hal, fordi sundhedsmyndighedernes anbefalinger er markant anderledes i forhold svømmebassiner i forhold til andre indendørs og udendørs fysiske aktiviteter?

Måske kan personalet ikke styre badegæsternes adfærd på svømmeanlægget, og at for mange går udendørs? Pointen er, at det virkede ikke som om, at svømmeanlægget var klar til badegæster?