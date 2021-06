Alsang – comeback for Visens Venner i Brønshøj

Et land under besættelse nyder i det mindste det gode, at dets befolkning samles til sang

Af Kaare Vissing

Det skete i sensommeren 1940, da Nazityskland få måneder forinden uden invitation gæstede Danmark, og det er sket i det seneste halvandet år, hvor Coronavirussen har hærget landet.

For godt 80 år siden opfandt man til protest den såkaldte alsang, som man for få år siden tog op igen – og har intensiveret efter Coronavirussens invasion.

Allerede på den første dag under den forsigtige ”genåbning” af landet, mandag den 14. juni, stod Kulturhuset Pilegården klar med en gang gedigen alsang.

For arrangementet stod formanden for husets bestyrelse, Helle Spangerup, tre sangere, Kathe Petersen, Hanne Kalsing og John Elberg samt den ganske uundværlige pianist Niels-Flemming Carlsen, alle fire fra Visens Venner Brønshøj.

Helle havde valgt 16 tekster til fælles brug, trykt i et smukt hæfte – fire emner belyst med hver fire sange – og som ”visevært” bandt hun programmet fint sammen.

Den mest interessante sang var givetvis Hanne Kalsings ”På mit Amagerland” – hendes hyldest til sin elskede ø, sunget på en italiensk folkemelodi – en morsom og hjertevarm tekst, som bestemt ikke stod tilbage for hæftets 15 mere kendte sange.

Indimellem fællessangene optrådte de tre visesangere solo. Her skal blot nævnes to: 1) John Elbergs morsomme fortolkning af Bo Bendixens hit ”Ka’ du lægge dig på siden Petter” fra 1971 – efter indlevende at have introduceret sangen ved at fortælle om sit nære bekendtskab med sangens skaber, ”En glad dansker”, som desværre levede i al for kort tid (1935-1988), og som ligger begravet på Brønshøj Kirkegård. 2) Kathe Petersens morsomme opfølgning på, hvordan det siden gik Knud Pheiffers ”lille pige i flade sko” – hans hyldest i 1950 til den naturlige og sunde pige kontra de kvinder, som med ”høje hæle, røde negle, læber ditto do … kan få manden til at glo.”

Det blev en god aften for det godt 30 personer store publikum – en aften som fik mange til at længes efter september, når Visens Venner i Brønshøj – forhåbentlig – kan byde velkommen til sin første forestilling i al for lang tid.