3 spil til dig, der holder pause fra hjemmearbejdet

Husker du at holde pause, når du arbejder hjemmefra?



Flere og flere virksomheder forventer, at den øgede brug af hjemmearbejde varer ved; også når vi vender tilbage til en mere normal hverdag på den anden side af pandemien. Og er du en af de mange medarbejdere, der har udsigt til at skulle arbejde hjemmefra i fremtiden, er det vigtigt, at du så vidt muligt husker at behandle hjemmearbejdet på samme måde som på arbejdspladsens matrikel – og herunder også, at du husker at holde pauser.

Det kan imidlertid være svært at holde pauser derhjemme, og nogle gange viser det sig, at medarbejdere ganske enkelt glemmer at holde arbejdspauser, når arbejdet sker bag hjemmets fire vægge.

En god måde at løse dette på er at ”tvinge” sig selv til at holde pauser; f.eks. ved at spille et lille spil med jævne mellemrum i løbet af dagen. Vi har derfor fundet tre spil frem, som du kan give dig i kast med, når de små hjemmearbejdspauser skal fyldes ud.

Roulette

Hvis du gerne vil spille et spil, der giver et godt afbræk, og som samtidig ikke kræver den store tankevirksomhed i din pause, kan du med fordel prøve roulette. Der findes masser af sider online, hvor du kan spille roulette; det kan f.eks. være hos et online casino, hvor der tilmed ofte er mange forskellige varianter at vælge imellem.

Har du brug for et nemt spil, bør du vælge almindelige europæisk roulette, da det er lige ud af landevejen. Det tager to minutter at lære, og kan byde på masser af underholdning – ikke mindst ved live casino-bordene, hvor rigtige dealere står bag hjulet.

”Hvem kan nævne flest…”

Dette spil kræver, at I er mindst to til stede – enten derhjemme, eller sammen over Teams, Skype eller lignende. Spillet går i al sin enkelthed ud på, at I finder tilfældige emner, som i så på skift skal se, hvem der kan nævne flest af. Det kunne f.eks. være tyske bilmærker, lande i Afrika eller noget helt tredje. Det anbefales, at I spiller med tidtagning, så I f.eks. har ét minut hver til at nævne så mange som muligt. Spillet er sjovt og udfordrende, og giver dig samtidig mulighed for at nyde pausen i selskab med andre.

Tetris

Trænger din reaktionsevne til et pift, skal du vælge det tredje og sidste spil; tetris. Spillet kræver næppe nogen større introduktion. Tetris passer perfekt til en pause på 5-10 minutter, da et spil sjældent varer længere end det. Og skulle du risikere at ”dø” inden, er det jo altid tilladt at prøve igen. Men pas på! Det ene spil kan hurtigt tage det andet, og før du ved af det, er det på høje tide at komme i gang med arbejdet igen!