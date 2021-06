3 år mere med motorløb på Bellahøj

CHGP er motorløb, udstillinger - og lidt af en folkefest for hele familie. Her fra løbet i 2019. Foto: Kaj Bonne

- nu også med elektriske racerbiler

Af Erik Fisker

Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus har behandlet Copenhagen Historic Grand Prix’s ansøgning om afvikling af motorløb for historiske og elektriske racerbiler på Bellahøj Park i første weekend af august i årene 2022, 2023 og 2024 – og et flertal i udvalget har principielt givet tilsagn om, at løbet kan afvikles. Dog skal forvaltningen hvert år give en konkret arrangementstilladelse.

Teknik- og Miljøudvalget pålagde forvaltningen at gå i dialog med arrangørerne om, at perioderne for opsætning og nedtagning af udstyr begrænses. Alternativet og SF afgav i forbindelse med den politiske behandling en protokolbemærkning om at partierne ikke ønskede at give den 3-årige tilladelse på grund af støjgener og partikelforurening. Flertallet i udvalget peger på, at de ser positivt på velgørenhedsarrangementet og det nye fokus på elektriske biler.

Arrangementet afholdes altid første weekend i august og ligger således inden for skolernes sommerferie, for at skabe færrest mulige gener i hverdagstrafikken. I lighed med tidligere etableres omkørselsmuligheder til erstatning for Frederikssundsvejstunnellen.

CHGP søger i samme forbindelse om godkendelse til opsætning og nedtagning af banen 11 dage før løbets start og 5 dage efter løbet.

Race for Riget

Race for Riget er et element i Copenhagen Historic Grand Prix og en enestående mulighed for publikum til at komme helt tæt på de dygtige racerkørere og deres imponerende køretøjer.

Der afsættes en time både lørdag og søndag, hvor tilskuere kan købe sig til en eftertragtet køretur.

Alle indkørte midler doneres ubeskåret til BørneUngeProgrammet på Rigshospitalet.

Race for Riget har eksisteret siden 2010, og indsamlede i 2019 670.000 kr.

Omkring 450 frivillige stiller hvert år op for at hjælpe med at afvikle arrangementet. Når løbet den 6.-8. august løber af stablen på Bellahøj Park 2021, bliver det samtidig 20. gang løbet bliver afholdt i Københavns gader.