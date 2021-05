Vil stoppe som formand

Sophie Hæstorp Andersen. Foto: Kaj Bonne

Sophie Hæstorp Andersen (S) har været regionsrådsformand gennem næsten otte år i Region Hovedstaden, men ønsker at fratræde sin post og fortsætte som menigt medlem af regionsrådet resten af valgperioden

Af Erik Fisker

Regionsrådet skal på et møde i juni tage stilling til, om de kan imødekomme hendes anmodning. Samtidig skal de tage stilling til, hvem der skal sætte sig i formandsstolen i resten af valgperioden, der udløber den 1. januar 2022.

– Jeg træder tilbage for at hellige mig den opgave, jeg har taget på mig som overborgmesterkandidat for Socialdemokratiet i København. Jeg ved hvor meget arbejde, det kræver at stille op. Men det er også med stort vemod, at jeg nu skal sige farvel til mine kolleger i regionsrådet – og alle de fantastiske mennesker, der hver dag arbejder for at gøre en forskel i regionen, siger Sophie Hæstorp Andersen, der har valgt at frasige sig samtlige eftervederlag fra posten som regionsrådsformand,

Det forventes, at den nye formand for Regionsrådet bliver Lars Gaardhøj (S) fra 1. august. Han er også sit partis spidskandidat til valget til Regionsrådet i november.